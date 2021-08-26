Раніше повідомляли про збитки 4,5 – 5,5 мільярдів євро. Про це заявив очільник Загальнонімецького об'єднання страхових компаній Йорґ Асмуссен.

До теми Збитки у понад 5 мільярдів євро: повені можуть стати найдорожчою катастрофою Німеччини

Збитки від повені

Як він відзначив, за даними галузевої асоціації GDV, з 7 мільярдів євро:

6,5 мільярдів євро припадають на житлові будинки, домашнє майно та підприємства;

приблизно 450 мільйонів євро – на автомобілі.

Згідно з попередніми оцінками, зафіксовано загалом 250 тисяч страхових випадків:

200 тисяч пов'язані з будинками та підприємствами;

50 тисяч – із транспортом.

Водночас 7 мільярдів – це не реальний розмір збитків від стихії. Тільки у 46% домовласників мають страхування через повені і зливи.

"Лише в процесі фіксування всіх завданих руйнувань відкривається масштаб цієї екстремальної події", – наголосив Асмуссен.

Відзначимо! Наприкінці липня Загальнонімецьке об'єднання страхових компаній заявило, що повінь у Німеччині може стати найдорожчою катастрофою країни.

Коротко про повінь у Німеччині