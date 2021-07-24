Розробляють плани порятунку
Зокрема кризові штаби у західних землях розробляють плани порятунку та підтримки населення у разі нових опадів.
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- Міністр внутрішніх справ Рейнланд-Пфальца Роґер Левенц заявив, що для населення підготовані укриття у безпечних місцях.
- У МВС Північного Рейну-Вестфалії розпорядилися, що поліція та пожежники повинні перебувати у стані підвищеної готовності.
Тисячі людей без світла та води
Близько 30 тисяч людей у західних регіонах, які постраждали від повені, позбавлені доступу до електрики та питної води.
- Фахівці перевіряють на безпеку для життя вцілілі будівлі: наявність у них газу, світла та води, а також функціонування каналізації.