Розробляють плани порятунку

Зокрема кризові штаби у західних землях розробляють плани порятунку та підтримки населення у разі нових опадів.

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Міністр внутрішніх справ Рейнланд-Пфальца Роґер Левенц заявив, що для населення підготовані укриття у безпечних місцях.

У МВС Північного Рейну-Вестфалії розпорядилися, що поліція та пожежники повинні перебувати у стані підвищеної готовності.

Тисячі людей без світла та води

Близько 30 тисяч людей у західних регіонах, які постраждали від повені, позбавлені доступу до електрики та питної води.

Фахівці перевіряють на безпеку для життя вцілілі будівлі: наявність у них газу, світла та води, а також функціонування каналізації.