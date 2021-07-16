Потужні повені у Німеччині

Стихійне лихе забрало життя вже понад 100 німецьких громадян. Водночас зниклими безвісти вважаються близько 1 300 людей.

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Найбільше від сильних злив постраждали землі Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія.

Паводки зруйнували десятки будинків та затопили вулиці міст, порушили роботу залізничного та громадського транспорту.

У західних землях близько 200 тисяч домогосподарств залишилися без постачання електроенергії.

Зверніть увагу! Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер ухвалила рішення ввести у країні режим військової катастрофи. До ліквідації наслідків стихійного лиха вже залучили 850 військовослужбовців.

Постраждала Бельгія

У Бельгії кількість загиблих в результаті повеней зросла до 15, чотирьох осіб вважають зниклими безвісти. У Валлонії понад 21 тисячі людей не мають електроенергії через негоду.

Вода з-під крана вважається непридатною для пиття через погодні умови у двох муніципалітетах провінції Льєж.

Мешканцям Льєжу, третього за величиною бельгійського міста після Брюсселя та Антверпена, наказали евакуюватися.

Місцева влада каже, що ті, хто не може виїхати, повинні перебратися на верхні поверхи своїх будинків.

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Негода у Франції і Нідерландах

Паводки фіксували у Нідерландах та Франції. У нідерландському місті Валькенбург на кордоні з Німеччиною та Бельгією через повені евакуювали будинок для людей літнього віку та хоспіс.

У Франції останніми днями в деяких регіонах випала двомісячна норма опадів, через що довелося евакуювати десятки людей, зокрема в департаменті Марна на північному сході Франції.

Негода накрила західну Європу / Фото Getty Images