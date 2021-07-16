Мощные наводнения в Германии
Стихийное зло унесло жизни уже более 100 немецких граждан. В то же время пропавшими без вести считаются около 1 300 человек.
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Больше всего от сильных ливней пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.
- Паводки разрушили десятки домов и затопили улицы городов, нарушили работу железнодорожного и общественного транспорта.
В западных землях около 200 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии.
Пострадала Бельгия
В Бельгии число погибших в результате наводнений возросло до 15, четырех человек считают пропавшими без вести. В Валлонии более 21 тысячи человек не имеют электроэнергии из-за непогоды.
Вода из-под крана считается непригодной для питья из-за погодных условий в двух муниципалитетах провинции Льеж.
- Жителям Льежа, третьего по величине бельгийского города после Брюсселя и Антверпена, приказали эвакуироваться.
Местные власти говорят, что те, кто не может уехать, должны перебраться на верхние этажи своих домов.
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Непогода во Франции и Нидерландах
Паводки фиксировали в Нидерландах и Франции. В нидерландском городе Валькенбург на границе с Германией и Бельгией из-за наводнений эвакуировали дом для людей пожилого возраста и хоспис.
Во Франции в последние дни в некоторых регионах выпала двухмесячная норма осадков, из-за чего пришлось эвакуировать десятки человек, в том числе в департаменте Марна на северо-востоке Франции.
Непогода накрыла Западную Европу / Фото Getty Images