Интенсивность и масштабы наводнения в Германии шокировали ученых-климатологов и вызвали у них опасения.

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Климатологи о непогоде в Германии

Ученые заявляют, что не ожидали, что погодные рекорды будут побиты настолько сильно, на такой большой территории, да еще и сразу после других крайностей. Речь идет об аномальной жаре в США и Канаде, когда столбики термометров достигали почти +50 градусов.

Наводнения в Европе вызвали у климатологов опасения, что вызванные человеком нарушения климата делают экстремальную погоду еще хуже, чем прогнозировали.

В то же время местные жители из пострадавших регионов подтверждают информацию: предыдущие непогоды тоже были сильными, однако поражали меньшую территорию.

Непогода в Германии: что известно

Циклон Бернд принес в западную и центральную части Германии масштабные наводнения. Больше всего пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.

В результате непогоды реки вышли из берегов, дома затопило, а дороги размыло. Сильные дожди и наводнения стали причиной отключения электроэнергии, а также перебоев с подачей питьевой воды во многих регионах. Но хуже всего то, что стихия унесла жизни уже более 100 человек, еще примерно 1 300 – пропали без вести.

Из-за непогоды в Германии объявили режим военной катастрофы.

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