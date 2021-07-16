Інтенсивність та масштаби повені в Німеччині шокували вчених-кліматологів та викликали у них побоювання.

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Кліматологи про негоду в Німеччині

Вчені заявляють, що не очікували, що погодні рекорди будуть побиті настільки сильно, на такій великій території та ще й невдовзі після інших крайнощів. Мовиться про аномальну спеку у США та Канаді, коли стовпчики термометрів сягали майже +50 градусів.

Повені в Європі викликали у кліматологів побоювання, що спричинені людиною порушення клімату роблять екстремальну погоду ще гіршою, ніж прогнозували.

Водночас місцеві жителі з постраждалих регіонів підтверджують інформацію: попередні негоди теж були сильними, однак вражали меншу територію.

Негода в Німеччині: що відомо

Циклон Бернд приніс у західну та центральну частини Німеччині масштабні повені. Найбільше постраждали федеральні землі Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія.

У результаті негоди річки вийшли з берегів, будинки затопило, а дороги розмило. Сильні дощі та повені стали причиною відключення електроенергії, а також перебоїв з подачею питної води в багатьох регіонах. Та найгірше стихія забрала життя вже понад 100 людей, ще приблизно 1 300 – зникли безвісти.

Через негоду у Німеччині оголосили режим військової катастрофи.

Потужні повені у Німеччині: дивіться відео