Негода вже забрала багато життів – кількість жертв перевалила за 100. Водночас понад 1 300 людей вважаються зниклими безвісти.
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Режим військової катастрофи
Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер ухвалила рішення ввести у країні режим військової катастрофи.
- Тепер командири зможуть за власним рішенням направляти техніку на допомогу місцевій владі.
До ліквідації наслідків стихійного лиха вже залучили 850 військовослужбовців. У міноборони збільшуватимуть кількість солдат.
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