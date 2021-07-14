У Німеччині зник чоловік. Підозрюють, що його охопила бурхлива річка, коли він намагався врятувати своє майно. Рятувальники шукають людину.

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Надзвичайно потужні зливи у Німеччині

Німецька служба погоди зазначила, що в регіоні Хоф випало 80 літрів дощу на квадратний метр лише за 12 годин.