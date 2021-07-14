В Германии пропал мужчина. Подозревают, что его унесла бурная река, когда он пытался спасти свое имущество. Спасатели ищут человека.
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Чрезвычайно мощные ливни в Германии
Немецкая служба погоды отметила, что в регионе Хоф выпало 80 литров дождя на квадратный метр всего за 12 часов.
В Хагене пожарные спасали нескольких водителей, машины которых застряли в затопленной туннельной дороге. Дожди наводнили реки по всей Германии. Прогнозируют, что Рейн достигнет первой отметки высоких вод. Это повлечет ограничения для судоходства.
Затонувшие авто в Германии / Фото dpa
Наводнения в Швейцарии
- Ангар аэропорта в южном швейцарском городе Магадино частично обрушился из-за сильного ветра и сильного дождя. Повреждены несколько самолетов.
- В Цюрихе на дороги и железнодорожные пути падали деревья, что повлекло хаос для поездок пассажиров.
- Власти Швейцарии предупредили, что несколько рек могут выйти из берегов. Альпийские перевалы закрыли из-за сильного снегопада.
Потоки на улицах Нидерландов
В Нидерландах в провинции Лимбург спасатели предупредили, что обильные осадки повлекут скоротечные потоки на улицах. Общественность призвали быть осмотрительной.
Владельцам лодок рекомендовали держаться как можно дальше от реки Маас из-за сильных течений и мусора, плывущего по течению.
Сильные потоки в Европе / Фото dpa
Размытые улицы в Германии / Фото dpa