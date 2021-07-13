Отдыхающие спасались, как могли. Пока одни люди пытались закрыть себя от града зонтиками и полотенцами, другие – бежали под навесы. Взрослые закрывали собой детей.
Обратите внимание Опустынивание и наводнения: какими будут климатические изменения в Украине
Люди шутят, что за считанные мгновения непогода превратила приятный морской отдых в настоящую игру на выживание.
Балаклаву засыпало градом: смотрите видео
"Заснеженный" пляж в Севастополе
Украинский военный Анатолий Штефан обнародовал кадры из Севастополя. На опубликованном видео видно, что местный пляж, будто засыпан снегом, все это – результат града, который накрыл город.
Что-то последние дни оккупированный Крым жестко бьет непогода,
– отметил Штефан.
Пляж в Севастополе "заснежило": смотрите видео
Непогода в Крыму: последние новости
- Летом 2021 года Крым накрыла непогода. В частности, в течение нескольких недель Ялту дважды затопило. Под воду ушли несколько домов.
- В июле на территории оккупированного полуострова объявили режим чрезвычайной ситуации. Тогда из берегов вышли 3 реки.
- Масштабные ливни спровоцировали еще одну проблему для жителей Крыма. На территории полуострова зафиксировали нашествие комаров. Оккупанты заявили, что с насекомыми борются дезинфекторы. В то же время это обеспокоило экологов, заявивших, что химикаты будут пагубно влиять на биологическую жизнь полуострова.