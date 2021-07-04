Сильные дожди накрыли Крым в ночь на 4 июля. Останавливаться они не собираются в ближайшее время: в течение 4 – 5 июля синоптики прогнозируют ливни.

Напомним В Крыму новое масштабное наводнение: есть погибшие и пострадавшие – фото

Чрезвычайная ситуация в Крыму

Режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба ввели в Бахчисарайском районе Крыма, который пострадал от паводка больше всего.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на так называемую "главу администрации района" Людмилу Пучкову.



Оккупанты объявили режим ЧМ в Крыму / Фото РИА новости

За несколько часов до этого в Крыму объявляли штормовое предупреждение и предупреждали о ливнях и возможен сход селевых потоков. Жителей и гостей Севастополя призывают не выезжать из домов без необходимости, из – за того, что в городе возможны пробки, а на трассах-вполне вероятные селевые потоки.

Отметим, что Крым лишь недавно стал оправляться от масштабного наводнения, постигшего полуостров 18 – 19 июня.

Наводнение в Крыму: какие последствия