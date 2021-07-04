Оккупационные власти сообщили, что более 50 частных домов в Бахчисарайском районе Крыма, затоплены. Сейчас идет эвакуация местных жителей.

Ранее Дожди в Крыму на общий баланс воды не влияют, – российский адвокат

Реки выходят из берегов

По данным управления по гидрометеорологии оккупантов во второй половине суток 4 июля в реке Бельбек ожидается повышение уровней воды на 2 – 3 метра.

Есть угроза подтопления домов и в Зеленовском и Голубинском поселениях, по которым протекает Бельбек и еще одна река – Коккозка.

Непростая ситуация и в Байдарской долине под Севастополем. Вода принесла с собой много мусора, в результате этого движение между селами Родниковое и Передовое заблокировано.

Обратите внимание! Именно в Байдарской долине самый большой пресноводный водоем Севастополя – Чернореченское водохранилище. Оно стремительно мелеет.

Дождь привел к новым локальным подтоплениям в оккупированной Ялте. Впрочем, оккупационная власть города заверила якобы ситуация пока под контролем.

Местные жители Крыма публикуют в соцсетях видео, демонстрирующие масштабы проблемы. На кадрах видно сильный поток воды, который сносит все на своем пути.

Что происходит в оккупированном Крыму: смотрите видео

Крым накрыла непогода: что известно