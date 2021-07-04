Окупаційна влада повідомила, що понад 50 приватних будинків у Бахчисарайському районі Криму, затоплені. Наразі триває евакуацію тамтешніх місцевих мешканців.

Раніше Дощі в Криму на загальний баланс води не впливають, – російський адвокат

Ріки виходять із берегів

За даними управління з гідрометеорології окупантів у другій половині доби 4 липня у річці Бельбек очікується підвищення рівнів води на 2 – 3 метри.

очікується підвищення рівнів води на 2 – 3 метри. Є загроза підтоплення будинків й у Зеленівському і Голубинському поселеннях, яким протікає Бельбек та ще одна річка – Коккозка.

Непроста ситуація й у Байдарській долині біля Севастополя. Вода принесла з собою багато сміття, внаслідок цього рух між селами Джерельне та Передове заблокований.

Зверніть увагу! Саме у Байдарській долині є найбільша прісноводна водойма Севастополя – Чорноріченське водосховище. Воно стрімко міліє.

Дощ призвів до нових локальних підтоплень в окупованій Ялті. Втім, окупаційна влада міста запевнила, мовляв, ситуація наразі під контролем

Місцеві мешканці Криму публікують у соцмережах відео, які демонструють масштаби проблеми. На кадрах видно сильний потік води, який зноситть все на своєму шляху.

Що відбувається в окупованому Криму: дивіться відео

Крим накрила негода: що відомо