Окупаційна влада повідомила, що понад 50 приватних будинків у Бахчисарайському районі Криму, затоплені. Наразі триває евакуацію тамтешніх місцевих мешканців.
Раніше Дощі в Криму на загальний баланс води не впливають, – російський адвокат
Ріки виходять із берегів
- За даними управління з гідрометеорології окупантів у другій половині доби 4 липня у річці Бельбек очікується підвищення рівнів води на 2 – 3 метри.
- Є загроза підтоплення будинків й у Зеленівському і Голубинському поселеннях, яким протікає Бельбек та ще одна річка – Коккозка.
- Непроста ситуація й у Байдарській долині біля Севастополя. Вода принесла з собою багато сміття, внаслідок цього рух між селами Джерельне та Передове заблокований.
Дощ призвів до нових локальних підтоплень в окупованій Ялті. Втім, окупаційна влада міста запевнила, мовляв, ситуація наразі під контролем
Місцеві мешканці Криму публікують у соцмережах відео, які демонструють масштаби проблеми. На кадрах видно сильний потік води, який зноситть все на своєму шляху.
Що відбувається в окупованому Криму: дивіться відео
Крим накрила негода: що відомо
- Через потужні опади наприкінці червня в окупованому Криму затопило вулиці, будинки та інші приміщення. Постраждали, зокрема, жителі Ялти, Керчі та Феодосії.
- Упродовж одного лише тижня, коли тривали сильні зливи, на півострові зафіксували рекордну кількість опадів – вона відповідала 3-місячним нормам.
- Окупаційна влада вже назвала суму збитків, яких завдали проливні дощі. За попередніми розрахунками, вона сягає приблизно 165 мільйонів доларів.