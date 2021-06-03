В окупаційному "Гідрометцентрі" зазначили, що загальний запас води у водосховищах на початку літа становив 79,24 мільйона кубометрів. Це на 6,53 мільйона кубометрів менше, ніж місяць тому, а також на 5,92 мільйона кубометрів менше, ніж минулого року.
До речі Росіяни оголосили, що "зняли водну блокаду" Криму
Приплив води в водосховища природного стоку зменшився
Так, в травні приплив води становив:
- Білогірське водосховище – 2,83 мільйона кубометрів,
- Сімферопольське – 0,534 мільйона кубометрів,
- Щасливе – 0,718 мільйона кубометрів,
- Чорноріченське – 2,19 мільйона кубометрів.
Річки пересихають
Через відсутність опадів, що утворюють стік, після третьої малосніжної зими в окупованому Криму повторюється така ж ситуація, як і минулого року. Сільські річки округів Алушти, Судака та Феодосії пересихають.
Минулого місяця в басейнах випало опадів лише від 7% до 35% норми. Особливо від цього страждають басейни річок Кача, Бельбек, Чорна, Салгир.
Брак води в Криму: що треба знати
- До 2014 році Україна забезпечувала півострів прісною водою на 88%, однак тепер це має робити держава-окупант.
- Відтак окупанти поповнюють запаси води в Криму з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За твердженням екологів, це призвело до засолення ґрунту на півострові.
- У 2020 році ситуація з водою у Криму стала критичною. Цьому сприяли рідкісні опади та малосніжна зима.
- Спочатку воду для людей подавали за графіком, а 19 квітня взагалі зупинили подачу гарячої води. Говорили, що потрібно зберегти запаси для туристів, які приїдуть влітку.
- Пізніше графік подачі води у Ялті скасували, однак відразу повідомили, що це – тимчасове рішення.
- Україна постачатиме воду на півострів, проте виключно після його деокупації.