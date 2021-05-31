Що кажуть росіяни про проблему води у Криму

Російський міністр розповів, що у Криму облаштували тимчасовий водопровід протяжність 32 кілометри. Це, мовляв, вирішує проблему півострова до завершення будівництва магістрального водопроводу. 

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Шойгу похвалився, що російські військові створили гідротехнічний комплекс на ріці Бельбез за 115 днів. Так, мовляв, вирішували проблему з дефіцитом води у Севастополі.

До речі, раніше окупаційна влада Криму заявила про початок робіт з пошуку прісної води під дном Азовського моря. Наразі окупанти не впевнені, чи є там вода.

Вода у Криму: що відомо про проблему

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