Что говорят россияне о проблеме воды в Крыму

Российский министр рассказал, что в Крыму устроили временный водопровод протяженностью 32 километра. Это, мол, решает проблему полуострова до завершения строительства магистрального водопровода.

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Шойгу похвастался, что российские военные создали гидротехнический комплекс на реке Бельбез за 115 дней. Так, мол, решали проблему с дефицитом воды в Севастополе.

Кстати, ранее оккупационные власти Крыма заявили о начале работ по поиску пресной воды под дном Азовского моря. Сейчас оккупанты не уверены, есть ли там вода.

Вода в Крыму: что известно о проблеме

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