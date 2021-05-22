Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко розповів, що російські військові свідомо поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення. Це вкотре ілюструє політику Росії щодо окупованих територій України.
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Водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо. Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розбудову військових баз та підприємств військово-промислового комплексу Росії,
– наголосив Ніколенко.
Окрім того, речник МЗС звернув увагу, що окупанти продовжують перекладати відповідальність за свої дії на інших. Посадовець нагадав: відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півострові.
Вода у Криму: останні новини
- Ситуація з водою у Криму погіршувалася упродовж усіх років окупації. Водночас у 2020 році проблема стала критичною. Одні місцеві водойми обміліли, інші – взагалі висохли.
- Спершу воду для населення подавали за графіком. Однак 19 квітня окупанти взагалі зупинили подачу гарячої води. Окрім того, самопроголошена влада забідкалася, що води може не вистачити на курортний сезон навіть для таких відомих туристичних локацій як Ялта та Алушта.
- Згодом графік подачі води скасували, однак відразу повідомили, що це – тимчасове рішення.
- Окупанти також вирішили шукати воду під дном Азовського моря.