Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко рассказал, что российские военные сознательно поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения. Это в очередной раз иллюстрирует политику России в отношении оккупированных территорий Украины.
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Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развития военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса России,
– подчеркнул Николенко.
Кроме того, спикер МИД обратил внимание, что оккупанты продолжают перекладывать ответственность за свои действия на других. Чиновник напомнил: в соответствии с нормами международного права Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове.
Вода в Крыму: последние новости
- Ситуация с водой в Крыму ухудшалась на протяжении всех лет оккупации. В то же время в 2020 году проблема стала критической. Одни местные водоемы обмелели, другие – вообще высохли.
- Сначала воду для населения подавали по графику. Однако 19 апреля оккупанты вообще остановили подачу горячей воды. Кроме того, самопровозглашенная власть забеспокоилась, что воды может не хватить на курортный сезон даже для таких известных туристических локаций, как Ялта и Алушта.
- Впоследствии график подачи воды отменили, однако сразу сообщили, что это – временное решение.
- Оккупанты также решили искать воду под дном Азовского моря.