Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко рассказал, что российские военные сознательно поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения. Это в очередной раз иллюстрирует политику России в отношении оккупированных территорий Украины.

Заметьте Ищут воду: оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море

Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развития военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса России,

– подчеркнул Николенко.

Кроме того, спикер МИД обратил внимание, что оккупанты продолжают перекладывать ответственность за свои действия на других. Чиновник напомнил: в соответствии с нормами международного права Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове.

Вода в Крыму: последние новости