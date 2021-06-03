В оккупационном "Гидрометцентре" отметили, что общий запас воды в водохранилищах в начале лета составил 79,24 миллиона кубометров. Это на 6,53 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад, а также на 5,92 миллиона кубометров меньше, чем в прошлом году.

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Приток воды в водохранилища естественного стока уменьшился

Так, в мае приток воды составлял:

Белогорское водохранилище – 2,83 миллиона кубометров,

Симферопольское – 0,534 миллиона кубометров,

Счастливое – 0,718 миллиона кубометров,

Чернореченское – 2,19 миллиона кубометров.

Реки пересыхают

Из-за отсутствия осадков, образующих сток, после третьей малоснежной зимы в оккупированном Крыму повторяется такая же ситуация, как и в прошлом году. Сельские реки округов Алушты, Судака и Феодосии пересыхают.

В прошлом месяце в бассейнах выпало осадков лишь всего от 7% до 35% нормы. Особенно от этого страдают бассейны рек Кача, Бельбек, Черная, Салгир.

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