Таку інформацію оприлюднили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського. Дані зафіксували на метеорологічній станції Ай-Петрі.
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У Криму випало кілька місячних норм дощу
За попередньою інформацією, 18 червня 2021 року на метеорологічній станції Ай-Петрі зафіксували рекордну за добу кількість опадів – 295 міліметрів, що дорівнює 3 місячним нормам,
– мовиться у повідомленні.
У обсерваторії розповіли, що це на 17 міліметрів більше за попередній кліматичний рекорд України. Останній зафіксували 2 вересня 1991 року на метеомайданчику Карадазької науково-дослідної геофізичної обсерваторії.
"Тоді випало 278 міліметрів опадів", – розповіли в обсерваторії.
Негода пройшлась сходом Криму – затопило Ялту, Севастополь, Керч / Фото ЦГО
Коротко про негоду в Криму
- Через сильну зливу півострів залило водою. Затопило вулиці, будинки та інші приміщення. Від негоди сильно постраждали Ялта, Керч, Феодосія.
- У Ялті через негоду загинула людина. За інформацією ЗМІ окупантів, це був 26-річний чоловік. Його віднесло потоком дощової води.
- Відомо, що через негоду евакуювали орієнтовно 1400 людей. Станом на 22 червня відомо, що у Ялті постраждалих майже пів сотні.
- У той же день окупанти повідомили, що на ліквідацію наслідків негоди потрібно 5,5 мільярда рублів, тобто майже 2,1 мільярда гривень.