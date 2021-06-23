Такую информацию обнародовали в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Данные зафиксировали на метеорологической станции Ай-Петри.
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В Крыму выпало несколько месячных норм дождя
По предварительной информации, 18 июня 2021 года на метеорологической станции Ай-Петри зафиксировали рекордное за сутки количество осадков – 295 миллиметров, что равно 3 месячным нормам,
– говорится в сообщении.
В обсерватории рассказали, что это на 17 миллиметров больше предыдущего климатического рекорда Украины. Последний зафиксировали 2 сентября 1991 года на метеоплощадках Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории.
"Тогда выпало 278 миллиметров осадков", – рассказали в обсерватории.
Непогода прошлась по востоку Крыма – затопило Ялту, Севастополь, Керчь / Фото ЦГО
Коротко о непогоде в Крыму
- Из-за сильного ливня полуостров залило водой. Затопило улицы, дома и другие помещения. От непогоды сильно пострадали Ялта, Керчь, Феодосия.
- В Ялте из-за непогоды погиб человек. По информации СМИ оккупантов, это был 26-летний мужчина. Его отнесло потоком дождевой воды.
- Известно, что из-за непогоды эвакуировали ориентировочно 1400 человек. По состоянию на 22 июня известно, что в Ялте пострадавших почти полсотни.
- В тот же день оккупанты сообщили, что на ликвидацию последствий непогоды нужно 5,5 миллиарда рублей, то есть почти 2,1 миллиарда гривен.