Такую информацию обнародовали в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Данные зафиксировали на метеорологической станции Ай-Петри.

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По предварительной информации, 18 июня 2021 года на метеорологической станции Ай-Петри зафиксировали рекордное за сутки количество осадков – 295 миллиметров, что равно 3 месячным нормам,

– говорится в сообщении.

В обсерватории рассказали, что это на 17 миллиметров больше предыдущего климатического рекорда Украины. Последний зафиксировали 2 сентября 1991 года на метеоплощадках Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории.

"Тогда выпало 278 миллиметров осадков", – рассказали в обсерватории.

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