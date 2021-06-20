Сейчас обсуждают вопрос о компенсации людям. Об этом сообщил представитель так называемой пророссийской "власти" в оккупированном Крыму.

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Керчь страдает от последствий непогоды

В Керчи вода затопила более 240 жилых домов. Так называемый "глава госсовета" оккупированного Крыма Владимир Константинов заявил, что вопрос "номер один" сейчас устранить последствия стихии и выплатить денежные компенсации пострадавшим жителям Керчи, так как многие люди потеряли все свое имущество.

Кроме того, он заявил, что "будут решать вопрос о выселении" людей из домов, где после непогоды жить уже невозможно.

Последствия непогоды в Керчи / фото с фейсбуке Константинова

Также Константинов так называемым "главой Крыма" Сергеем Аксеновым обсудили "стратегический план по оказанию помощи людям". Они говорят, что их поддерживает Владимир Путин.

Кстати, стоит вспомнить, что 18 июня так называемый "глава полуострова" Сергей Аксенов заявил, что будет просить помощи у президента России Владимира Путина. В частности речь шла о финансовой поддержке. По словам Аксенова, "ситуация катастрофическая во многих домах".

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