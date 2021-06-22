Об убытках, к которым в оккупированном Крыму привели наводнения, сообщил представитель так называемого "правительства" полуострова Евгений Кабанов.

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Непогода нанесла Крыму колоссальные убытки

  • В Ялте от разгула стихии пострадали 109 улиц, общей протяженностью примерно 130 километров. Для того, чтобы их восстановить, нужно примерно 4,2 миллиарда рублей, или 1,6 миллиарда гривен.
  • В Керчи непогода разрушила 28 улиц, их протяженность – 17 километров. Приблизительная стоимость восстановительных работ составляет 760 миллионов рублей, то есть 285 миллионов гривен.
  • Ремонтировать придется также дороги регионального значения. На их восстановление планируется выделить 400 миллионов рублей, в пересчете на гривны – 150 миллионов.

Напомним, в оккупированном Крыму несколько дней шли мощные дожди, что нанесло немало бед местным жителям.

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