Об убытках, к которым в оккупированном Крыму привели наводнения, сообщил представитель так называемого "правительства" полуострова Евгений Кабанов.

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Непогода нанесла Крыму колоссальные убытки

В Ялте от разгула стихии пострадали 109 улиц, общей протяженностью примерно 130 километров. Для того, чтобы их восстановить, нужно примерно 4,2 миллиарда рублей, или 1,6 миллиарда гривен.

от разгула стихии пострадали 109 улиц, общей протяженностью примерно 130 километров. Для того, чтобы их восстановить, нужно примерно 4,2 миллиарда рублей, или 1,6 миллиарда гривен. В Керчи непогода разрушила 28 улиц, их протяженность – 17 километров. Приблизительная стоимость восстановительных работ составляет 760 миллионов рублей, то есть 285 миллионов гривен.

непогода разрушила 28 улиц, их протяженность – 17 километров. Приблизительная стоимость восстановительных работ составляет 760 миллионов рублей, то есть 285 миллионов гривен. Ремонтировать придется также дороги регионального значения. На их восстановление планируется выделить 400 миллионов рублей, в пересчете на гривны – 150 миллионов.

Напомним, в оккупированном Крыму несколько дней шли мощные дожди, что нанесло немало бед местным жителям.

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