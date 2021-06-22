Про збитки, до яких в окупованому Криму призвели повені, повідомив представник так званого "уряду" півострова Євген Кабанов.

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Негода завдала Криму колосальних збитків

В Ялті від розгулу стихії постраждали 109 вулиць, загальною протяжність приблизно 130 кілометрів. Для того, аби їх відновити, потрібно приблизно 4,2 мільярда рублів, або ж 1,6 мільярда гривень.

від розгулу стихії постраждали 109 вулиць, загальною протяжність приблизно 130 кілометрів. Для того, аби їх відновити, потрібно приблизно 4,2 мільярда рублів, або ж 1,6 мільярда гривень. У Керчі негода зруйнувала 28 вулиць, їхня протяжність – 17 кілометрів. Приблизна вартість відновлювальних робіт становить 760 мільйонів рублів, тобто 285 мільйонів гривень.

негода зруйнувала 28 вулиць, їхня протяжність – 17 кілометрів. Приблизна вартість відновлювальних робіт становить 760 мільйонів рублів, тобто 285 мільйонів гривень. Ремонтувати доведеться також дороги регіонального значення. На їхнє відновлення планують виділити 400 мільйонів рублів, у перерахунку на гривні – 150 мільйонів.

Нагадаємо, в окупованому Криму кілька днів йшли потужні дощі, що завдало чимало лиха місцевим жителям.

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