Бурхливий потік води продовжує затоплювати будинки місцевих жителів. Він наніс сміття і каміння.

До теми "Справжня екологічна катастрофа": злива в Ялті змила у море тонни сміття

Будівлі, зокрема на вулиці Джафера Сейдаметова, майже повністю затопило. Деякі родини опинились на дворі: вони втратили житло, майно і документи.

За словами місцевого Мустафи Шуги, наразі річка протікає через його двір. Раніше її русло було зовсім в іншому місці.

Місцеві жителі бідкаються через те, що сміття, яке скупчилось, "приплило" в їхні двори з водою. Відзначимо, що висота завалів – приблизно 3 метри. В деяких місцевих потік води зніс стіну, також перестала працювати техніка. Загалом постраждало 10 будинків.

Яка ситуація зараз

Наразі ситуація залишається дуже складною. Люди продовжують прибирати та чистити своє житло. Для ліквідації наслідків негоди використовують спеціальну техніку.

Відзначимо! В селищі Ай-Василь організували збір грошей для постраждалих.

Коротко про сильні зливи в Ялті