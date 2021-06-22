За словами Фірсова, "за 7 років анексії на нелегальних сміттєзвалищах Криму накопичилось будівельне сміття та побутові відходи". Однак "днями, через потужні зливи, звалища просто змило у море".

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Це справжня екологічна катастрофа, яку замовчують окупанти,

– наголосив політик.

Фірсов зауважив, що "цей випадок – красномовна ілюстрація семирічної окупації Криму Росією".

Що зруйнувала Росія у Криму

Політик розповів, що "за цей час у Криму сталась трагедія в Армянську, в результаті аварії на заводі "Кримський титан". Тоді через "обміління кислотонакопичувача титанового заводу, в атмосферу потрапили отруйні випаровування, які осідали на поверхнях і вбивали все живе".

Окрім того, "нещадно вирубують та забудовують Фороський парк, заповідну територію, де ростуть десятки екзотичних та червонокнижних дерев". Людей, які намагаються врятувати заповідник, "залякує російська поліція".

"За час окупації в Криму пересохло 7 основних річок та 2 водосховища. Так само і на Донбасі, де окупаційні адміністрації перестали викачувати воду з шахт, внаслідок чого підземні води затоплюють усі підземні пустоти, руйнуючи та забруднюючи ґрунти", – розповів Фірсов.

Політик наголосив, що "спостерігаючи за усім цим, переконуєшся, що все, до чого торкається Росія, перетворюється на руїну".

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