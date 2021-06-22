По словам Фирсова, "за 7 лет аннексии на нелегальных свалках Крыма накопился строительный мусор и бытовые отходы". Однако "на днях, из-за мощных ливней, свалки просто смыло в море".

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Это настоящая экологическая катастрофа, которую замалчивают оккупанты,

– подчеркнул политик.

Фирсов заметил, что "этот случай – красноречивая иллюстрация семилетней оккупации Крыма Россией".

Что разрушила Россия в Крыму

Политик рассказал, что "за это время в Крыму произошла трагедия в Армянске, в результате аварии на заводе "Крымский титан". Тогда из-за "обмеления кислотонакопителя титанового завода, в атмосферу попали ядовитые испарения, которые оседали на поверхностях и убивали все живое".

Кроме того, "нещадно вырубают и застраивают Форосский парк, заповедную территорию, где растут десятки экзотических и краснокнижных деревьев". Людей, пытающихся спасти заповедник, "запугивает российская полиция".

"За время оккупации в Крыму пересохло 7 основных рек и 2 водохранилища. Так же и на Донбассе, где оккупационные администрации перестали выкачивать воду из шахт, в результате чего подземные воды затапливают все подземные пустоты, разрушая и загрязняя почвы", – рассказал Фирсов.

Политик подчеркнул, что "наблюдая за всем этим, убеждаешься, что все, к чему прикасается Россия, превращается в руины".

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