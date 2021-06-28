Так званий "глава півострова" Сергій Аксьонов заявив, що сума збитків через зливи та підтоплення населених пунктів в Криму становить близько 12,5 мільярда рублів. Це приблизно 165 мільйонів доларів.
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На що ще планують виділити гроші
Варто зауважити, що в цю суму не входять витрати на боротьбу з повінню. За словами Аксьонова, на ремонт покрівель, підвалів та інших пошкоджених приміщень потрібно 33 мільйони доларів.
Так званий "глава півострова" також заявив, що додатково планують виділити гроші на ремонт доріг.
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Негода в окупованому Криму: коротко
- В окупованому Криму через сильні зливи затопило вулиці, будинки та інші приміщення. Від негоди сильно постраждали Ялта, Керч та Феодосія.
- Зливи були настільки сильними, що побили рекорд 1991 року. Зокрема, 18 червня 2021 року на метеорологічній станції Ай-Петрі зафіксували рекордну за добу кількість опадів – 295 міліметрів, що дорівнює 3 місячним нормам.
- Аномальні зливи спричинили смерть 26-річного чоловіка. Також є люди, які зникли безвісти.