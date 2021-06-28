Так званий "глава півострова" Сергій Аксьонов заявив, що сума збитків через зливи та підтоплення населених пунктів в Криму становить близько 12,5 мільярда рублів. Це приблизно 165 мільйонів доларів.

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На що ще планують виділити гроші

Варто зауважити, що в цю суму не входять витрати на боротьбу з повінню. За словами Аксьонова, на ремонт покрівель, підвалів та інших пошкоджених приміщень потрібно 33 мільйони доларів.

Так званий "глава півострова" також заявив, що додатково планують виділити гроші на ремонт доріг.

Зверніть увагу! Сергій Аксьонов заявив, що проситиме допомоги у Володимира Путіна для боротьби з наслідками негоди. Мовиться про фінансову підтримку Росії.

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Негода в окупованому Криму: коротко