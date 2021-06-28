Так называемый "глава полуострова" Сергей Аксенов заявил, что сумма убытков из-за ливней и подтопления населенных пунктов в Крыму составляет около 12,5 миллиарда рублей. Это примерно 165 миллионов долларов.
К теме Ситуация катастрофическая, – оккупанты просят помощи у Путина из-за наводнения в Крыму
На что еще планируют выделить деньги
Стоит заметить, что в эту сумму не входят расходы на борьбу с наводнением. По словам Аксенова, на ремонт крыш, подвалов и поврежденных помещений требуется 33 миллиона долларов.
Так называемый "глава полуострова" также заявил, что дополнительно планируют выделить деньги на ремонт дорог.
Узнайте больше Оккупанты в Ялте закрывают все детские сады из-за паводка
Непогода в оккупированном Крыму: коротко
- В оккупированном Крыму из-за сильных ливней затопило улицы, дома и другие помещения. От непогоды сильно пострадали Ялта, Керчь и Феодосия.
- Ливни были настолько сильными, что побили рекорд 1991 года. В частности, 18 июня 2021 года на метеорологической станции Ай-Петри зафиксировали рекордное за сутки количество осадков – 295 миллиметров, что равняется 3 месячным нормам.
- Аномальные ливни повлекли смерть 26-летнего мужчины. Также есть люди, которые пропали без вести.