Молодого человека смыло потоком воды в Краснокаменке. Ему было всего 26 лет.
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Часть людей – еще в пунктах временного размещения
В затопленной Ялте пришлось эвакуировать более 600 человек, из них 50 – дети. Около сотни человек доставили в пункты временного размещения.
В МЧС говорят, что за сутки 18 июня в городе выпало 133 миллиметра осадков. Подтопленными были 87 домов, из них 63 – частные, преимущественно в центральной части.
На маршруты не вышли автобусы
Из-за потопа не могли выйти на маршруты местные автобусы. Также смыло опоры систем газоснабжения, так без газа в домах остались несколько десятков семей. Без электричества оказались почти 3000 человек.
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Аксенов уверяет, что для туристов риска нет
Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов в фейсбуке рассказал, что заблокированными из-за потопа остались жители многоквартирного дома. Оккупационные власти пообещали привезти лекарства, питьевую воду и продукты. Парадоксально, но из-за потопа ялтинцам больше всего не хватает именно питьевой воды.
Аксенов сообщил, что на пляжах города купаться нельзя, ведь все они требуют тщательной расчистки.
Со всеми отелями и санаториями установлена связь, некоторые из них сейчас обесточены, но серьезных проблем нет. Никакого риска для туристов нет,
– заверил Аксенов.
Смотрите фото из затопленной Ялты / Фото Крым. Реалии: