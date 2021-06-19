Соответствующее заявление глава МВД обнародовал на своей странице в телеграме. Он также упомянул, что люди в тяжелой ситуации.
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Аваков заявил, что ему жаль людей в Крыму
Крымская природная катастрофа – для меня не повод для шуток и злорадства. Люди на оккупированной украинской территории оказались в тяжелейшем положении,
– заявил Аваков.
Он считает, что "Аксенов и другие путиноиды пройдут", зато "жаль наш красавец Крым, жаль людей".
Данилов прокомментировал непогоду в Крыму
Секретарь СНБО обратил внимание на то, что Крым в течение длительного времени просил воды. Зато "сегодня там столько воды, что они даже не знают, что с ней делать".
"И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к большому сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу", – пояснил чиновник.