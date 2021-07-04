Сильні дощі накрили Крим у ніч проти 4 липня. Спинятися вони не збираються найближчим часом: протягом 4 – 5 липня синоптики прогнозують зливи.
Нагадаємо У Криму нова масштабна повінь: є загиблі та постраждалі – фото
Надзвичайна ситуація в Криму
Режим надзвичайної ситуації муніципального масштабу ввели в Бахчисарайському районі Криму, який постраждав від паводку найбільше.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на так звану "главу адміністрації району" Людмилу Пучкову.
Окупанти оголосили режим ЧС у Криму / Фото РИА новости
За декілька годин до цього у Криму оголошували штормове попередження і попереджали про зливи і можливе сходження селевих потоків. Мешканців і гостей Севастополя закликають не виїжджати з будинків без необхідності, через те, що в місті можливі пробки, а на трасах – цілко ймовірні селеві потоки.
Нова повінь у Криму: які наслідки
- Найбільше постраждав Бахчисарайський район. Окупанти повідомляють про щонайменше 50 затоплених будинків.
- Через високу воду травмувались 18 осіб. Як повідомляють російські ЗМІ, загинула одна людина, а також ще одна – зникла безвісти.
- Непроста ситуація й у Байдарській долині біля Севастополя. Вода принесла з собою багато сміття, внаслідок цього рух між селами Джерельне та Передове заблокований.