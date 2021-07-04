Сильні дощі накрили Крим у ніч проти 4 липня. Спинятися вони не збираються найближчим часом: протягом 4 – 5 липня синоптики прогнозують зливи.

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Надзвичайна ситуація в Криму

Режим надзвичайної ситуації муніципального масштабу ввели в Бахчисарайському районі Криму, який постраждав від паводку найбільше.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на так звану "главу адміністрації району" Людмилу Пучкову.



Окупанти оголосили режим ЧС у Криму / Фото РИА новости

За декілька годин до цього у Криму оголошували штормове попередження і попереджали про зливи і можливе сходження селевих потоків. Мешканців і гостей Севастополя закликають не виїжджати з будинків без необхідності, через те, що в місті можливі пробки, а на трасах – цілко ймовірні селеві потоки.

Зазначимо, що Крим лише нещодавно став оговтуватися від масштабної повені, яка спіткала півострів 18 – 19 червня.

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