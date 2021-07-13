Відпочивальники рятувалися, як могли. Доки одні люди намагалися закрити себе від граду парасольками та рушниками, інші – тікали під навіси. Дорослі закривали собою дітей.

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Люди жартують, що за лічені миті негода перетворила приємний морський відпочинок у справжню гру на виживання.

Балаклаву засипало градом: дивіться відео

"Засніжений" пляж у Севастополі

Український військовий Анатолій Штефан оприлюднив кадри з Севастополя. На опублікованому відео видно, що місцевий пляж, ніби засипаний снігом, усе це – результату граду, який накрив місто.

Щось останні дні окупований Крим жорстко б'є негода,

– зауважив Штефан.

Пляж у Севастополі "засніжило": дивіться відео

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