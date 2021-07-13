Відпочивальники рятувалися, як могли. Доки одні люди намагалися закрити себе від граду парасольками та рушниками, інші – тікали під навіси. Дорослі закривали собою дітей.
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Люди жартують, що за лічені миті негода перетворила приємний морський відпочинок у справжню гру на виживання.
Балаклаву засипало градом: дивіться відео
"Засніжений" пляж у Севастополі
Український військовий Анатолій Штефан оприлюднив кадри з Севастополя. На опублікованому відео видно, що місцевий пляж, ніби засипаний снігом, усе це – результату граду, який накрив місто.
Щось останні дні окупований Крим жорстко б'є негода,
– зауважив Штефан.
Пляж у Севастополі "засніжило": дивіться відео
Негода у Криму: останні новини
- Влітку 2021 року Крим накрила негода. Зокрема, упродовж декількох тижнів Ялту двічі затопило. Під воду пішли декілька будинків.
- У липні на території окупованого півострова оголосили режим надзвичайної ситуації. Тоді з берегів вийшли 3 річки.
- Масштабні зливи спровокували ще одну проблему для жителів Криму. На території півострова зафіксували нашестя комарів. Окупанти заявили, що з комахами борються дезінфектори. Водночас це стурбувало екологів, які заявили, що хімікати згубно впливатимуть на біологічне життя півострова.