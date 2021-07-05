Представники окупаційної влади півострова повідомили, що з комарами борються дезінфектори. Зокрема, вони працюють у Білогірському районі.

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Окупанти також розповідають, що цю ситуацію спровокувала циклічність появи комарів. У деякі роки популяція суттєво зростає. Окрім того, у багатьох районах є місця, де після дощів застоюється вода.

Коментар еколога

Еколог Сергій Іванов розповів, що боротьба з комарами за допомогою хімікатів – погана ідея. Це матиме згубний вплив на біологічне життя півострова.

Личинки комарів – це корм для багатьох різновидів птахів та риб. Якщо комахи зникнуть, іншим видам доведеться страждати від голоду.

Коливання кількості комарів, за словами Іванова, є нормальним явищем. Зокрема, у 2021 році їхня численність зумовлена теплою зимою та дощовою весною.

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