Непогода уже унесла много жизней – количество жертв перевалило за 100. В то же время более 1 300 человек числятся пропавшими без вести.

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Режим военной катастрофы

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр приняла решение ввести в стране режим военной катастрофы.

Теперь командиры смогут по собственному решению направлять технику на помощь местным властям.

К ликвидации последствий стихийного бедствия уже привлекли 850 военнослужащих. В Минобороны будут увеличивать количество солдат.

Обратите внимание! Больше всего от сильных ливней пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Из-за огромного количества осадков реки вышли из берегов, а дома обвалились.

Местные жители отметили, что никогда не видели такого разрушительного потопа.

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