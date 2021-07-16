Непогода уже унесла много жизней – количество жертв перевалило за 100. В то же время более 1 300 человек числятся пропавшими без вести.
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Режим военной катастрофы
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр приняла решение ввести в стране режим военной катастрофы.
- Теперь командиры смогут по собственному решению направлять технику на помощь местным властям.
К ликвидации последствий стихийного бедствия уже привлекли 850 военнослужащих. В Минобороны будут увеличивать количество солдат.
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