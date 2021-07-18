Влада створила екстрені евакуаційні команди, щоб забезпечити захист. У багатьох регіонах спрацювали автоматичні системи оповіщення про підняття рівня річок, що призведуть до повені.
Тимм часом У Бельгії повінь забрала щонайменше 20 життів, стільки ж людей зникли безвісти
Повінь у Австрії: які регіони постраждали
Річка Зальцах вийшла з берегів, це призвело до повені в центрі міста Халлайн. Сильний фронт дощів спричинив повені та зсуви у значній частині землі Зальцбург у ніч на неділю. Втім, очікують на ще сильніші дощі.
Повінь дісталася Австрії: дивіться підбірку відео
- Тіроль
У столиці району Куфштайн біля кордону з Баварією текли стрімки потоки рік. Центр міста заполонила вода настільки, що такого тут ще раніше не бачили, заявив мер Мартін Крумшнабель.
- Верхня Австрія
У Верхній Австрії сильні зливи призвели до місцевих повеней, селевих зсувів. З 16 години 17 липня в районах Штайр-Штадт, Штайр-Ленд, Кірхдорф, Лінц-Ленд, Вельс-Ленд та Гмунден у ліквідації наслідків задіяли 150 рятувальних команд.
- Відень
У столиці Австрії проливні дощі та грози підняли за терміновою командою усі ятувальні підрозділи. Наразі тут не настільки руйнівні наслідки, як у північніших регіонах. Повідомляють про затоплені підвали та підземні переходи.
- Карінтія
У долині Зебах у муніципалітеті Малніца в Карінтії сталися кілька селевих зсувів. Одне подружжя застрягло у своєму домі на висоті 1338 метрів над рівнем моря. Їх оточила вода і рятувальникам довелося знімати постраждалих за допомогою вертольота.
Нищівні повені у Європі: головне
- Мастшабні повені накрили західну Європу в липні 2021 року. Найбільше постраждали від стихійного лиха Німеччина, Бельгія, Нідерланди і Франція.
- У Німеччині внаслідок рунівних потоків загинули щонайменше 133 людини. Ще понад 1300 осіб вважають зниклими без вісти.
- У Бельгії 17 липня кількість загиблих в результаті повеней зросла до 20, зниклими безвісти вважають ще 20. У Валлонії понад 21 тисячі людей не мають електроенергії через негоду.
- У Франції останніми днями в деяких регіонах випала двомісячна норма опадів, через що довелося евакуювати десятки людей.