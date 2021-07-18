Влада створила екстрені евакуаційні команди, щоб забезпечити захист. У багатьох регіонах спрацювали автоматичні системи оповіщення про підняття рівня річок, що призведуть до повені.

Тимм часом У Бельгії повінь забрала щонайменше 20 життів, стільки ж людей зникли безвісти

Повінь у Австрії: які регіони постраждали

Річка Зальцах вийшла з берегів, це призвело до повені в центрі міста Халлайн. Сильний фронт дощів спричинив повені та зсуви у значній частині землі Зальцбург у ніч на неділю. Втім, очікують на ще сильніші дощі.

Повінь дісталася Австрії: дивіться підбірку відео

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У столиці району Куфштайн біля кордону з Баварією текли стрімки потоки рік. Центр міста заполонила вода настільки, що такого тут ще раніше не бачили, заявив мер Мартін Крумшнабель.

Верхня Австрія

У Верхній Австрії сильні зливи призвели до місцевих повеней, селевих зсувів. З 16 години 17 липня в районах Штайр-Штадт, Штайр-Ленд, Кірхдорф, Лінц-Ленд, Вельс-Ленд та Гмунден у ліквідації наслідків задіяли 150 рятувальних команд.

Відень

У столиці Австрії проливні дощі та грози підняли за терміновою командою усі ятувальні підрозділи. Наразі тут не настільки руйнівні наслідки, як у північніших регіонах. Повідомляють про затоплені підвали та підземні переходи.

Карінтія

У долині Зебах у муніципалітеті Малніца в Карінтії сталися кілька селевих зсувів. Одне подружжя застрягло у своєму домі на висоті 1338 метрів над рівнем моря. Їх оточила вода і рятувальникам довелося знімати постраждалих за допомогою вертольота.

Нищівні повені у Європі: головне