Водночас 20 осіб вважаються зниклими безвісти. Таку інформацію у п'ятницю, 16 липня, оприлюднили у бельгійському міністерстві внутрішніх справ.

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День жалоби у Бельгії

У країні ведуться рятувально-пошукові роботи. Десятки будинків зруйновані вщент. Прем'єр-міністр Александер Де Кроо оголосив 20 липня національним днем ​​жалоби.

Він звернув увагу на те, що ці повені можуть стати найбільшим з тих, з якими будь-коли зіштовхувалася країна. Адже ситуація у низці міст та сіл залишається критичною.

Довідка. Чи не найбільше постраждала провінція Льєж, що на сході Бельгії. У місті Пепенстер зруйновані 20 будинків, обвал одного з них потрапив на відео.

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