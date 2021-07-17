В то же время 20 человек считаются пропавшими без вести. Такую информацию в пятницу, 16 июля, обнародовали в бельгийском министерстве внутренних дел.

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День траура в Бельгии

В стране ведутся спасательно-поисковые работы. Десятки домов разрушены до основания. Премьер-министр Александер Де Кроо объявил 20 июля национальным днем ​​траура.

Он обратил внимание на то, что эти наводнения могут стать крупнейшими из тех, с которыми когда-либо сталкивалась страна. Ведь ситуация в ряде городов и сел остается критической.

Справка. Больше всего пострадала провинция Льеж, на востоке Бельгии. В городе Пепенстер разрушены 20 домов, обвал одного из них попал на видео.

Что известно о смертельных наводнениях в Европе