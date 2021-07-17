Глава государства соболезнует родным жертв разрушительных наводнений, которые унесли жизни более 150 человек. Политик надеется, что последствия катастрофы удастся оперативно ликвидировать.

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Надеюсь, что последствия этой катастрофы будут ликвидированы как можно быстрее, а все пострадавшие получат необходимую помощь,

– отметил Зеленский.

Украинский президент также подчеркнул, что в это сложное время Украина остается рядом со своими европейскими друзьями и партнерами.

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Больше всего от стихийного бедствия пострадал Германия. Жертвами непогоды там стали 133 человека, в то же время пропавших без вести около 1300.

Паводки в стране разрушили десятки домов и затопили улицы городов, нарушили работу железнодорожного и общественного транспорта.

В Бельгии по состоянию на 17 июля число погибших в результате наводнений возросло до 15, пропали без вести – 4 граждан. Из-за непогоды тысячи людей не имеют электроэнергии.

Во Франции в последние дни в некоторых регионах выпала двухмесячная норма осадков, поэтому на северо-востоке страны пришлось эвакуировать десятки людей.

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