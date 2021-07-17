Глава держави співчуває рідним жертв руйнівних повеней, які забрали життя понад 150 людей. Політик сподівається, що наслідки катастрофи вдасться оперативно ліквідувати.

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Сподіваюсь, що наслідки цієї катастрофи будуть ліквідовані якомога швидше, а всі постраждалі отримають необхідну допомогу,

– зазначив Зеленський.

Український президент також підкреслив, що у цей складний час Україна залишається поряд зі своїми європейськими друзями та партнерами.

Європу накрила негода: що відомо

Найбільше від стихійного лиха постраждала Німеччина. Жертвами негоди там стали 133 людей, водночас зниклими безвісти вважають близько 1 300.

Паводки у країні зруйнували десятки будинків та затопили вулиці міст, порушили роботу залізничного та громадського транспорту.

У Бельгії станом на 17 липня кількість загиблих у результаті повеней зросла до 15, зникли безвісти – 4 громадян. Через негоду тисячі людей не мають електроенергії.

У Франції останніми днями у деяких регіонах випала двомісячна норма опадів, через це на північному сході країни довелося евакуювати десятки людей.

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