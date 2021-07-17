Во время интервью мэра камера зафиксировала, как 2 мужчин прыгнули с крыши дома, который обваливался, на соседнее здание.

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Этот бельгийский регион существенно пострадал от наводнения. Стихия полностью или частично разрушила десятки домов.

В Пепинстер должен прибыть премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, Де Кро уже успел посетить пострадавший город Рошфор.

По данным телеканала RTBF, число погибших в результате наводнения в Бельгии уже превысило 20 человек. Кроме того, спасатели предполагают, что жертв может быть больше.

Некоторые регионы до сих пор остаются без света и связи.

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