Во время интервью мэра камера зафиксировала, как 2 мужчин прыгнули с крыши дома, который обваливался, на соседнее здание.
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Этот бельгийский регион существенно пострадал от наводнения. Стихия полностью или частично разрушила десятки домов.
В Пепинстер должен прибыть премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, Де Кро уже успел посетить пострадавший город Рошфор.
По данным телеканала RTBF, число погибших в результате наводнения в Бельгии уже превысило 20 человек. Кроме того, спасатели предполагают, что жертв может быть больше.
Некоторые регионы до сих пор остаются без света и связи.
Дом во время интервью мэра: смотрите видео
Непогода в Бельгии: главное
- В июле 2021 года Европу накрыли масштабные наводнения. В эпицентре непогоды оказались 4 страны: Германия, Бельгия, Нидерланды и Франция.
- В частности, в Германии жертвами стихии уже стали более 100 человек. Кроме того, примерно 1300 местных жителей пропали без вести.
- Сразу в 2 муниципалитетах Бельгии из-за непогоды вода из-под крана стала непригодной для питья.
- Жителям бельгийского города Льежу приказали эвакуироваться.