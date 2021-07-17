Під час інтерв'ю мера камера зафіксувала, як 2 чоловіків стрибнули з даху будинку, який обвалювався, на сусідню будівлю.

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Цей бельгійський регіон суттєво постраждав від повені. Негода повністю або частково зруйнувала десятки будинків.

У Пепінстер має прибути прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Окрім того, Де Кроо вже встиг відвідати постраждале місто Рошфор.

За даними телеканалу RTBF, кількість загиблих внаслідок повені у Бельгії вже перевищила 20 людей. Окрім того, рятувальники припускають, що жертв може бути більше.

Деякі регіони досі залишаються без світла та зв'язку.

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