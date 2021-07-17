Під час інтерв'ю мера камера зафіксувала, як 2 чоловіків стрибнули з даху будинку, який обвалювався, на сусідню будівлю.
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Цей бельгійський регіон суттєво постраждав від повені. Негода повністю або частково зруйнувала десятки будинків.
У Пепінстер має прибути прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Окрім того, Де Кроо вже встиг відвідати постраждале місто Рошфор.
За даними телеканалу RTBF, кількість загиблих внаслідок повені у Бельгії вже перевищила 20 людей. Окрім того, рятувальники припускають, що жертв може бути більше.
Деякі регіони досі залишаються без світла та зв'язку.
Будинок під час інтерв'ю мера: дивіться відео
Негода у Бельгії: головне
- У липні 2021 року Європу накрили масштабні повені. В епіцентрі негоди опинилися 4 країни: Німеччина, Бельгія, Нідерланди і Франція.
- Зокрема, у Німеччині жертвами стихії вже стали понад 100 людей. Окрім того, приблизно 1300 місцевих жителів зникли безвісти.
- Відразу у 2 муніципалітетах Бельгії через негоду вода з-під крана стала непридатною для пиття.
- Жителям бельгійського міста Льєжу наказали евакуюватися.