Текст проєкту оприлюднили на сайті Федерації профспілок України. Він містить рекомендації для роботодавців.

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Як уряд перенесе вихідні у 2022 році

У владі запропонували керівникам установ, компаній та підприємств, де встановлений 5-денний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести відпрацювання з двох понеділків на суботи.

Зокрема мовиться про Міжнародний жіночий день, який у 2022 році відзначатимуть у вівторок. Тому робочий день з понеділка 7 березня пропонують перенести на суботу 12 березня 2022 року.

Крім того, проєкт пропонує роботодавцям перенести робочий день з понеділка 27 червня, що буде перед святкуванням Дня Конституції, на суботу 2 липня 2022 року.

У такому випадку українці двічі матимуть 4 вихідні поспіль:

з суботи 5 до вівторка 8 березня включно;

з суботи 25 до вівторка 28 червня.

Довідка. Документ передбачає, що спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.