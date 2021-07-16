Його почало відносити вниз вулицею потужним потоком дощової води. Свідки цього моторошного інциденту ледь не в останній момент змогли врятувати чоловіка.
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Як все відбувалося
Очевидці зняли цей випадок на відео та оприлюднили його у соцмережах. На кадрах видно, як чоловіка у жовтій формі несе вода, він не може самотужки вибратися на сушу. Кілька місцевих мешканців помітили це й вирішили діяти. До пожежника підбігли одразу кілька людей й почали витягувати його у безпечне місце. Врешті, їм вдалося його врятувати.
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