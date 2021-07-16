Кліматологи б'ють на сполох, адже настільки масштабної катастрофи ніхто не очікував. Тим часом кількість зниклих безвісти внаслідок стихії вже зросла до 1300 людей.

Зауважте Потужні повені в Німеччині: кількість жертв зросла до 59, понад тисячу – зникли безвісти

У різних куточках світу нажахані масштабами трагедії. У мережі люди діляться моторошними світлинами, які нагадують кадри з голлівудських фільмів про апокаліпсис.

Наслідки повені у Німеччині / Washingtonpost

На фото і відео видно зруйновані будівлі, потрощені автівки, зламані дерева затоплені вулиці. Водночас місцеві жителі намагаються врятувати одне одного і не втрачають надії що стихію вдасться побороти.

Негода спричинила у Німеччині масштабні руйнування / Getty images

Автівки тонуть на очах у наляканих людей: дивіться відео

Машини йдуть під воду, ніби у фільмі-катастрофі: дивіться відео

Повінь заполоняє вулиці: дивіться відео

Повінь у Німеччині: дивіться відео