Климатологи бьют тревогу, так как столь масштабной катастрофы никто не ожидал. Между тем количество пропавших без вести в результате стихии уже возросло до 1300 человек.

Заметьте Мощные наводнения в Германии: число жертв возросло до 59, больше тысячи – пропали без вести

В разных уголках мира напуганы масштабами трагедии. В сети люди делятся жуткими фотографиями, которые напоминают кадры из голливудских фильмов об апокалипсисе.

Последствия наводнения в Германии / Washingtonpost

На фото и видео видны разрушенные здания, разбитые машины, сломанные деревья затопленные улицы. В то же время местные жители пытаются спасти друг друга и не теряют надежды, что стихию удастся побороть.

Непогода вызвала в Германии масштабные разрушения / Getty Images

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