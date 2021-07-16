Климатологи бьют тревогу, так как столь масштабной катастрофы никто не ожидал. Между тем количество пропавших без вести в результате стихии уже возросло до 1300 человек.
Заметьте Мощные наводнения в Германии: число жертв возросло до 59, больше тысячи – пропали без вести
В разных уголках мира напуганы масштабами трагедии. В сети люди делятся жуткими фотографиями, которые напоминают кадры из голливудских фильмов об апокалипсисе.
Последствия наводнения в Германии / Washingtonpost
На фото и видео видны разрушенные здания, разбитые машины, сломанные деревья затопленные улицы. В то же время местные жители пытаются спасти друг друга и не теряют надежды, что стихию удастся побороть.
Непогода вызвала в Германии масштабные разрушения / Getty Images
Машины тонут на глазах у напуганных людей: смотрите видео
Машины уходят под воду, будто в фильме-катастрофе: смотрите видео
Наводнение заполоняет улицы: смотрите видео
Наводнение в Германии: последние новости
- В июле 2021 года Германия оказалась в настоящем эпицентре бедствия.
- Масштабные наводнения вызвали массовые разрушения и привели к гибели сотни людей.
- Сперва непогода накрыла округ Рейн-Эрфт под Кельном. Местные жители рассказали, что никогда раньше не видели столь разрушительного потопа.
- Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что "поражена этой катастрофой, от которой пострадали так много людей".
- Непогода полностью отрезала от мира некоторые города. Львиная доля населенных пунктов осталась без электроснабжения. В лавки не могли доставить свежие продукты.
- Впоследствии в районе Арвайлер объявили чрезвычайное положение. Число жертв постоянно росло.
- Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что в стране вводят режим военной катастрофы.