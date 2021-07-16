Его начало относить вниз по улице мощным потоком дождевой воды. Свидетели этого жуткого инцидента едва ли не в последний момент смогли спасти мужчину.

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Как все происходило

Очевидцы сняли этот случай на видео и обнародовали его в соцсетях. На кадрах видно, как мужчину в желтой форме несет вода, он не может самостоятельно выбраться на сушу. Несколько местных жителей заметили это и решили действовать. К пожарному подбежали сразу несколько человек и начали вытаскивать его в безопасное место. Наконец, им удалось его спасти.

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