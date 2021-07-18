Власти создали экстренные эвакуационные команды, чтобы обеспечить защиту. Во многих регионах сработали автоматические системы оповещения о поднятии уровня рек, которые приведут к наводнению.
Тем временем В Бельгии наводнение унесло не менее 20 жизней, столько же человек пропали без вести
Наводнение в Австрии: какие регионы пострадали
Река Зальцах вышла из берегов, это привело к наводнению в центре города Халлайн. Сильный фронт дождей вызвал наводнения и оползни в значительной части земли Зальцбург в ночь на воскресенье. Впрочем, ожидают еще более сильные дожди.
Наводнение добралось до Австрии: смотрите подборку видео
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Тироль
В столице района Куфштайн у границы с Баварией текли стремительные потоки рек. Центр города заполонила вода настолько, что такого здесь еще раньше не видели, заявил мэр Мартин Крумшнабель.
- Верхняя Австрия
В Верхней Австрии сильные ливни привели к местным наводнениям, селевым оползням. С 16 часов 17 июля в районах Штайр-Штадт, Штайр-Ленд, Кирхдорф, Линц-Ленд, Вельс-Ленд и Гмунден в ликвидации последствий задействовали 150 спасательных команд.
- Вена
В столице Австрии проливные дожди и грозы подняли по срочной команде все спасательные подразделения. Сейчас здесь не столь разрушительные последствия, как в более северных регионах. Сообщают о затопленных подвалах и подземных переходах.
- Каринтия
В долине Зебах в муниципалитете Малница в Каринтии произошли несколько селевых оползней. Одна пара застряла в своем доме на высоте 1338 метров над уровнем моря. Их окружила вода и спасателям пришлось снимать пострадавших с помощью вертолета.
Сокрушительные наводнения в Европе: главное
- Масштабные наводнения накрыли Западную Европу в июле 2021 года. Больше всего пострадали от стихийного бедствия Германия, Бельгия, Нидерланды и Франция.
- В Германии в результате разрушительных потоков погибли по меньшей мере 133 человека. Еще более 1300 человек считают пропавшими без вести.
- В Бельгии 17 июля число погибших в результате наводнений выросло до 20, пропавшими без вести числятся еще 20. В Валлонии у более 21 тысячи человек нет электроэнергии из-за непогоды.
- Во Франции в последние дни в некоторых регионах выпала двухмесячная норма осадков, из-за чего пришлось эвакуировать десятки человек.