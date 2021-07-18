Власти создали экстренные эвакуационные команды, чтобы обеспечить защиту. Во многих регионах сработали автоматические системы оповещения о поднятии уровня рек, которые приведут к наводнению.

Тем временем В Бельгии наводнение унесло не менее 20 жизней, столько же человек пропали без вести

Наводнение в Австрии: какие регионы пострадали

Река Зальцах вышла из берегов, это привело к наводнению в центре города Халлайн. Сильный фронт дождей вызвал наводнения и оползни в значительной части земли Зальцбург в ночь на воскресенье. Впрочем, ожидают еще более сильные дожди.

Наводнение добралось до Австрии: смотрите подборку видео

Тироль

В столице района Куфштайн у границы с Баварией текли стремительные потоки рек. Центр города заполонила вода настолько, что такого здесь еще раньше не видели, заявил мэр Мартин Крумшнабель.

Верхняя Австрия

В Верхней Австрии сильные ливни привели к местным наводнениям, селевым оползням. С 16 часов 17 июля в районах Штайр-Штадт, Штайр-Ленд, Кирхдорф, Линц-Ленд, Вельс-Ленд и Гмунден в ликвидации последствий задействовали 150 спасательных команд.

Вена

В столице Австрии проливные дожди и грозы подняли по срочной команде все спасательные подразделения. Сейчас здесь не столь разрушительные последствия, как в более северных регионах. Сообщают о затопленных подвалах и подземных переходах.

Каринтия

В долине Зебах в муниципалитете Малница в Каринтии произошли несколько селевых оползней. Одна пара застряла в своем доме на высоте 1338 метров над уровнем моря. Их окружила вода и спасателям пришлось снимать пострадавших с помощью вертолета.

Сокрушительные наводнения в Европе: главное