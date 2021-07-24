Разрабатывают планы спасения

В частности кризисные штабы в западных землях разрабатывают планы спасения и поддержки населения в случае новых осадков.

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Министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца Рогер Левенц заявил, что для населения подготовлены укрытия в безопасных местах.

В МВД Северного Рейна-Вестфалии распорядились, что полиция и пожарные должны находиться в состоянии повышенной готовности.

Тысячи людей без света и воды

Около 30 тысяч человек в западных регионах, пострадавших от наводнения, лишены доступа к электричеству и питьевой воде.

Специалисты проверяют на безопасность для жизни уцелевшие здания: наличие в них газа, света и воды, а также функционирование канализации.