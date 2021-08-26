Ранее сообщалось об убытках 4,5 – 5,5 миллиарда евро. Об этом заявил глава Общенемецкого объединения страховых компаний Йорг Асмуссен.

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Ущерб от наводнения

Как он отметил, по данным отраслевой ассоциации GDV, из 7 миллиардов евро:

6,5 миллиарда евро приходятся на жилые дома, домашнее имущество и предприятия;

примерно 450 миллионов евро – на автомобили.

Согласно предварительным оценкам, зафиксировано всего 250 тысяч страховых случаев:

200 тысяч связаны с домами и предприятиями;

50 тысяч – с транспортом.

В то же время 7 миллиардов – это не реальный размер ущерба от стихии. Только у 46% домовладельцев есть страхование из-за наводнений и ливней.

"Только в процессе фиксирования всех нанесенных разрушений открывается масштаб этого экстремального события", – подчеркнул Асмуссен.

Отметим! В конце июля Общегерманское объединение страховых компаний заявило, что наводнение в Германии может стать самой дорогой катастрофой страны.

Кратко о наводнении в Германии